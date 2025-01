Ragusa e l’anniversario del sisma del 1693, la prima processione con San Giovanni Battista che sarà portato al duomo di San Giorgio

Società

La straordinarietà degli appuntamenti religiosi farà sì che siano molto seguiti dai fedeli

Il momento speciale è arrivato. Questo fine settimana avrà una valenza storica per i devoti e per i fedeli della comunità di Ragusa. Dopo anni, infatti, torneranno protagonisti di una processione congiunta i simulacri dei compatroni della città, San Giovanni Battista e San Giorgio martire. E lo faranno per commemorare le vittime del terremoto del 1693 in occasione del 332esimo anniversario e in concomitanza con l’avvio dell’anno giubilare. Una grande emozione, dunque, quella che attende tutti coloro che parteciperanno.