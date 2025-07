Ragusa e l’annunciato passaggio del sindaco a Forza Italia, Buscemi chiede le dimissioni del primo cittadino

Politica

Il consigliere comunale di Controcorrente: "Tradito il patto con gli elettori"

“Chiedo formalmente al sindaco di rassegnare le dimissioni perché ha tradito il patto con gli elettori. E ai consiglieri della sua maggioranza di animare una profonda riflessione perché non era certo questo il futuro che immaginavano”. Lo dice il consigliere comunale di Controcorrente, Saverio Buscemi (nella foto), intervenuto ieri sera in aula per dire la sua sull’ormai imminente passaggio del primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassì, a Forza Italia. “In pratica – ha aggiunto Buscemi – ritengo che il re sia nudo. E non lo dice Saverio Buscemi, lo dicono i commenti di numerosi cittadini sulla pagina social in cui Cassì ha dato la comunicazione della propria scelta. Una quantità di insulti e di critiche come non era mai accaduto. Il motivo? Tutte queste persone si sono sentite tradite dal primo cittadino perché in lui avevano riposto la propria fiducia circa la valenza di un progetto civico che rappresentava il faro di riferimento dell’azione politica e amministrativa. Poi, mi rivolgo ai miei ex colleghi di maggioranza, soprattutto a quelli delle liste civiche o che resteranno civici anche dopo la svolta visto che molti sicuramente seguiranno il sindaco e che oggi si trovano a dover giustificare una decisione non discussa né condivisa ma comunicata all’ultimo momento, durante una riunione, quando ormai tutto era già deciso e subito dopo, come da copione, annunciata attraverso i social. Una riunione di cortesia non per confrontarsi, ma per notificare una scelta già confezionata, una recita a beneficio degli esclusi. Una scelta, in pratica, presa dentro il solito cerchio magico, talmente ristretto da escludere perfino i suoi nuovi compagni locali di Forza Italia oltre naturalmente ad alcuni dei suoi alleati”.