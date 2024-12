Ragusa e l’approvazione del bilancio, il sindaco Cassì: “Da sette anni gli strumenti finanziari esitati nei termini di legge, un record”

Attualità

"Ringrazio l'assessore Iacono, il dirigente e gli uffici per averci permesso di ottenere risultati così entusiasmanti"

Approvato dalla maggioranza del Consiglio Comunale il documento unico di programmazione e il Bilancio preventivo pluriennale 2025-2027. Molta soddisfazione da parte del sindaco Cassì: “E’ stato approvato il documento di programmazione più importante, il bilancio preventivo. Ho l’impressione che in questa città si finisca per dare per scontate delle cose che scontate non sono: il Comune di Ragusa da 7 anni segue un trend in cui gli strumenti finanziari vengono approvati entro i limiti di legge. Non era mai successo prima nella storia di Ragusa e non succede molto spesso, anzi quasi mai, nel resto d’Italia e in particolar modo al Sud e in Sicilia, territorio che, come purtroppo anche noi sappiamo, paga delle gravi carenze infrastrutturali. Non è una formalità: avere già a dicembre il bilancio del prossimo anno ci consente di sprigionare fin dal 1 gennaio tutte le risorse che mettiamo in campo, di poter dare seguito agli investimenti programmati, di dare esecuzione al nostro programma elettorale, come fatto in questi anni. Parliamo, tra l’altro, che aumenta risorse in settori cruciali, che ha attenzione particolare su temi che sono la cifra di questa Amministrazione, mi piace soffermarmi sulla formazione: noi seguiamo i nostri ragazzi e le loro famiglie da quando nascono a quando si laureano e cominciano a lavorare. Asili, servizi per l’infanzia, mense scolastiche, trasporto pubblico, assistenza psico-socio-educativa, impianti sportivi, nuovi corsi di laurea, rigenerazione di strutture esistenti che rappresentano opportunità di lavoro e di impresa. Vogliamo che questa città sia sempre più attrattiva per chi ha voglia di fare e cerca un’opportunità. Il calo demografico e l’emigrazione giovanile sono i problemi epocali del Sud e il fatto che Ragusa sia una comunità in controtendenza rispetto al suo contesto, una città che addirittura vede aumentare i propri residenti mentre la Sicilia ne perde 200.000 ogni anno, deve renderci orgogliosi. Voglio quindi esprimere una profonda gratitudine, termine che quasi non si usa più, all’assessore al Bilancio, al dirigente e a tutti gli uffici dell’assessorato al Bilancio, per l’intera macchina comunale e per tutti i ragusani, gente responsabile, lavoratrice e onesta, che insieme compartecipano a generare l’altissima reputazione di cui Ragusa gode. E mi dispiace per tutti coloro che si sforzano di rappresentare una città in declino, spesso per proprio tornaconto o per pregiudizio. Se noi tutti prendessimo maggiore consapevolezza di cos’è Ragusa, apprezzandola un po’ di più, non riconosceremmo un merito a questa Amministrazione, che è comunque pro tempore, ma renderemmo il giusto merito a tutta la comunità ragusana”.