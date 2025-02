Ragusa e le 15 visite alla Madonna di Lourdes, la proposta di penitenza comunitaria riguarda la rinuncia per qualche ora all’uso del cellulare

Attualità

A esprimersi in questi termini il rettore della chiesa di San Michele, il sacerdote Giuseppe Cabibbo

Una tradizione che è molto sentita perché la comunità dei fedeli della città di Ragusa ha preso atto che Maria fornisce quella pace interiore che fa vedere nella sofferenza e nella malattia quale può essere il contributo più grande che è possibile assicurare alla crescita del regno di Dio. Un contributo che i fedeli intendono fornire anche attraverso la preghiera, a maggior ragione in un momento così difficile a causa dei venti di guerra che spirano ovunque e che si spera possano affievolirsi al più presto. Sono i temi forti che stanno caratterizzando le 15 visite alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Michele arcangelo in centro storico a Ragusa. Hanno preso il via lo scorso 11 febbraio e si concluderanno mercoledì 26. “Guidati dall’esempio di Santa Bernadette, camminiamo sempre lungo la via della santità” ha detto ieri pomeriggio il rettore della chiesa, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, che ha poi lanciato una curiosa e, per certi versi, innovativa proposta di penitenza comunitaria.