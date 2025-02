Ragusa e le 15 visite alla Madonna di Lourdes, numerosi fedeli al rito della benedizione dell’acqua

Attualità

L'appuntamento si è tenuto ieri sera nella chiesa di San Michele in centro storico

Un altro momento speciale ieri sera per i fedeli che partecipano quotidianamente al tradizionale rito delle 15 visite alla Madonna di Lourdes. Il sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa che sorge in centro storico, San Michele, ha infatti proceduto con la benedizione dell’acqua. Sono state numerose le persone presenti e che ieri sera, dopo la santa messa, hanno voluto partecipare a questo significativo momento. Dopo la recita del Rosario, poi, la consueta lettura dell’apparizione a cura della sottosezione Unitalsi di Ragusa (foto Salvo Bracchitta).