Ragusa e le agevolazioni fiscali per il centro storico, il Pd presenta una mozione

Attualità

"Dovere imprescindibile della politica mettere in campo azioni specifiche"

I consiglieri comunali del Partito Democratico, Peppe Calabrese (capogruppo), Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, insieme al consigliere del Movimento Territorio Angelo Laporta, hanno depositato ieri una mozione contenente una proposta per contribuire a rivitalizzare il centro storico di Ragusa superiore.La mozione pone l’accento sulla crescente difficoltà che il cuore storico della città sta vivendo, caratterizzata da degrado e isolamento sociale, culturale e commerciale. Nel documento si sottolinea come sia un dovere imprescindibile della politica, al di là delle appartenenze, mettere in campo azioni concrete per incentivare il ritorno dei cittadini a vivere nel centro e per supportare gli investimenti dei commercianti, al fine di ripristinare un tessuto di servizi vivace.