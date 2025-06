Ragusa e le celebrazioni della solennità della natività di San Giovanni Battista, numerosi i devoti e i fedeli presenti

Società

Ieri in cattedrale un continuo fluire di persone per rendere onore al patrono principale della città e della diocesi

Un continuo fluire di devoti e fedeli ieri in cattedrale in occasione della solennità della natività di San Giovanni Battista, patrono principale della città e della diocesi di Ragusa. Le nove celebrazioni eucaristiche della giornata sono state molto partecipate, compresa l’ultima che, presieduta dal parroco, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, è stata caratterizzata dalla partecipazione dei componenti dell’associazione culturale San Giovanni Battista, del comitato dei festeggiamenti e del gruppo portatori del fercolo di San Giovanni. La messa è stata animata dalla corale del gruppo “Rinnovamento nello Spirito” della parrocchia. Una sorta di prova generale in vista dei solenni festeggiamenti che si terranno nel tradizionale periodo di fine agosto. Devoti e fedeli hanno onorato il santo patrono accendendo le torce nel giardino di corso Vittorio Veneto dove erano presenti i volontari. La benedizione con la reliquia e il momento di raccoglimento dinanzi alla nicchia che ospita il simulacro altri momenti molto significativi. Un’attenzione davvero eccezionale da parte dei ragusani che, come sempre, in occasione dei momenti più speciali, fanno sentire la propria presenza e, soprattutto, la propria affezione nei confronti del patrono principale (foto Salvo Bracchitta).

Le messe durante la giornata di ieri sono state tenute da vari sacerdoti: il canonico sacerdote Giovanni Cavalieri, il canonico sacerdote Giuseppe Antoci, il canonico sacerdote Maurizio Di Maria, il canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo, il canonico sacerdote Paolo La Terra, il sacerdote Riccardo Bocchieri, il canonico sacerdote Gianni Mezzasalma e il canonico sacerdote Giorgio Occhipinti. E’ ancora possibile, intanto acquistare e prenotare in cattedrale i foulard, le magliette dei devoti e i drappi ornamentali da esporre nelle proprie abitazioni in vista della festa di agosto.