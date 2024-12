Ragusa e le celebrazioni in onore di Santo Spiridione

Società

Questo l'elenco degli appuntamenti religiosi in programma domani nel santuario della Madonna del Carmine

Domani sarà celebrata anche a Ragusa la solennità di Santo Spiridione, venerato all’interno del santuario della Madonna del Carmine, in centro storico. I Padri carmelitani scalzi hanno previsto un programma articolato per il 14 dicembre. Alle 9 ci sarà la messa presieduta da padre Joel Nilaima, ocd, alle 10 quella presieduta dal canonico sacerdote Giorgio Occhipinti e alle 11 dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo.

Si prosegue alle 12 con la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal priore del convento, padre Gianni Iacono, ocd. Nel pomeriggio, poi, alle 17,30, la santa messa sarà presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd, alle 18,30 a presiedere sarà don Luca Roccaro, novello sacerdote della diocesi di Ragusa, mentre alle 20 ci sarà la funzione religiosa presieduta da don Vincenzo Guastella, direttore dell’ufficio di Pastorale giovanile. In particolare, quest’ultima funzione religiosa sarà rivolta ai giovani e ai lavoratori. La chiesa, domani, resterà aperta dalle 7,30 alle 21,30. L’offerta dei ceri votivi è consentita dinanzi al simulacro di Santo Spiridione mentre la tradizionale offerta dell’oliu bonu (per le cosiddette promissioni) si può consegnare ai volontari. L’olio sarà donato ai poveri assistiti dalla Caritas del santuario. Inoltre, i Padri carmelitani sono disponibili per le confessioni dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 20.

