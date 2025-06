Ragusa e le celebrazioni per la Natività di San Giovanni Battista, i riti entrano nel vivo

Attualità

Venerdì sera il solenne pontificale presieduto dal vescovo La Placa

Esporre il drappo devozionale sui balconi è un modo per sentire sempre più vicina la protezione di San Giovanni Battista, patrono principale della diocesi e della città di Ragusa. Lo spiegano dalla Cattedrale dove, anche in occasione del mese di giugno, quando si festeggia la solennità della nascita del santo precursore, è possibile richiedere il drappo ornamentale da esporre in occasione dei festeggiamenti. E’ realizzato in velluto o in stoffa con le misure: cm 60×100 e cm 96×165. Intanto, venerdì, proseguiranno le celebrazioni.