Ragusa e le criticità degli alloggi Iacp di via Risorgimento, la Regione risponde alle sollecitazioni della consigliera Caruso

Attualità

La delicata questione continua a tenere banco con l'invito da Palermo all'istituto e al Comune di sbloccare le criticità

L’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione, dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti, servizio 5 politiche urbane e abitative, ha risposto, con una nota del dirigente arch. Carmelo Ricciardo, alla richiesta di chiarimento inoltrata dalla consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, che è anche vicepresidente del civico consesso, sulla questione legata ai cinque alloggi di nuova realizzazione da parte dell’Iacp situati in via Risorgimento (nella foto).