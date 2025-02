Ragusa e le dimissioni dell’assessore Distefano, Firrincieli: “La lettura di quello che è accaduto è fin troppo semplice”

Attualità

"Il sindaco Cassì cerca di uscire pulito, politicamente parlando. Ma non è così"

“L’assessore Distefano? E’ stato costretto a rassegnare le dimissioni, inutile che ce la raccontiamo. Ancora una volta il modus operandi del sindaco, se si legge tra le righe, viene allo scoperto perché l’obiettivo è sempre quello, politicamente parlando, di fare in modo che ne esca pulito”. E’ il commento del consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli (nella foto), sulle ultime novità che si sono registrate in queste ore a palazzo dell’Aquila.