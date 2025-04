Ragusa e le elezioni per la presidenza del Libero consorzio, Fidone: “Abbiamo ottenuto un risultato di valore”

Politica

"Tutti ci davano per terzi e, invece, siamo arrivati secondo. E' il frutto di un grande lavoro"

“Siamo riusciti a conseguire il secondo posto contro un centrodestra compatto e contro un centrosinistra altrettanto compatto”. Così Gianfranco Fidone (nella foto), sindaco di Acate, candidato alla presidenza della Provincia con la Dc/Radici iblee. “Tutti mi davano per terzo e, invece, sono arrivato secondo – prosegue – E’ questo il frutto del lavoro di una grande comunità politica, umana, radicata in tutto il territorio che, insomma, getta le basi per un futuro di impegno nell’ambito provinciale. Si guarda quindi ai prossimi appuntamenti. Questo risultato, non ci sono dubbi, rappresenta una base di partenza importante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA