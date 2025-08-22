Ragusa e le giornate di mare all’insegna dell’inclusione dell’Uici

Società

Il gruppo giovani si è lasciato trasportare dallo spirito libero che solo il grande fratello blu sa evocare

Giornate di mare all’insegna dell’inclusione. “In acqua con il cuore leggero e il mare che ci abbraccia”: questo il motto che ha accompagnato le straordinarie giornate a mare organizzate dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa. Un’iniziativa promossa con entusiasmo per regalare ai propri associati momenti di spensieratezza e libertà, immersi nella bellezza della natura e nel calore della condivisione. Il gruppo giovani dell’Uici Ragusa si è lasciato trasportare dallo spirito libero che solo il mare sa evocare.