Ragusa e le “Giornate iblee di patologia vascolare”

Attualità

I lavori congressuali hanno puntato l'attenzione sugli aspetti più delicati della materia

Si è concluso ieri a Ragusa il congresso “Giornate iblee di patologia vascolare” organizzato dal comitato scientifico composto dai dottori: Andrea Li Destri, direttore dell’Uosd di chirurgia vascolare dell’ospedale di Vittoria, Salvatore Campo referente ambulatorio di Angiologia dell’ospedale di Modica, Alessandro Morgante dirigente medico presso l’Uosd di Chirurgia vascolare di Vittoria e Giovanni Adamo medico vascolare (tutti nella foto).