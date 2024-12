Ragusa e le nuove metodologie di educazione e interpretazione ambientale, in programma un seminario

Attualità

E' in programma l'11 dicembre presso il centro visite della Rnsb Macchia foresta del fiume Irminio

“Nuove metodologie di educazione ed interpretazione ambientale per il sistema regionale delle aree naturali protette”. Questo il titolo del seminario di formazione a cura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con l’assessorato regionale Territorio e Ambiente, nell’ambito delle attività divulgative promosse per celebrare il 40° anno dall’istituzione delle Riserve Naturali in provincia di Ragusa. L’ente provinciale è infatti gestore delle aree protette “Macchia foresta del fiume Irminio” e Pino d’Aleppo”.

Il seminario è in programma l’11 dicembre, dalle 9,30 alle 17,30, presso il Centro Visite della Rnsb Macchia foresta del fiume Irminio, sulla Sp 63 Marina di Ragusa-Donnalucata.

Il corso teorico/pratico è rivolto agli operatori delle aree protette, alle guide, agli educatori ambientali, agli insegnanti ma anche a tutti i cittadini interessati. Lo scopo del corso sarà fornire informazioni sulla metodologia dell’Interpretazione Ambientale e Culturale, con dimostrazioni pratiche di alcune attività specifiche che costituiscono i “mattoni” per la costruzione di un programma educativo completo.