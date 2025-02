Ragusa e le piste ciclabili, il consigliere Battaglia: “Una visione d’insieme ci fa guardare al futuro con grande speranza”

Attualità

Il commento sull'aggiudicazione dei lavori per il prolungamento della struttura nell'area della riserva dell'Irminio

“Credo che gli sforzi compiuti da questa amministrazione siano da mettere in evidenza. Le scelte fatte e, soprattutto, la definizione di una visione che ci fa guardare avanti con la consapevolezza degli altri traguardi ancora da tagliare, la dicono davvero lunga su come la giunta Cassì, al di là delle critiche dei detrattori di mestiere, si stia impegnando molto per cambiare la città di Ragusa”.

Lo afferma il consigliere comunale Salvatore Battaglia (nella foto) a commento dell’aggiudicazione dei lavori per il prolungamento della pista ciclabile nell’area della riserva dell’Irminio. “Il fatto che si tratti di un progetto innovativo e completamente ecosostenibile – aggiunge – e, soprattutto, il fatto che lo stesso sia stato premiato con l’importo maggiore tra i sedici approvati dalla Regione Sicilia la dice lunga sulla capacità di progettazione che il nostro esecutivo cittadino continua ad avere, grazie anche al supporto di tecnici di prim’ordine, per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica. Poi, certamente, tutto è migliorabile, tutto è perfettibile. Ma ritengo che la capacità di instaurare, come in questo caso, dialoghi proficui con altri enti, ci consentirà di proiettarci verso il futuro sapendo di potere garantire risposte importanti alla comunità cittadina e, nella fattispecie, a chi verrà a trovarci. Tra l’altro, a proposito di piste ciclabili, merita attenzione anche la realizzazione di una ciclovia che collegherà il nostro Comune con quelli di Modica, Vittoria, Giarratana, Santa Croce Camerina e Scicli e che punta a favorire lo sviluppo migliorando l’attrattività, la sostenibilità e la competitività dei territori. Un’opera inserita nella programmazione della Fua Ragusa che vuole potenziare la mobilità sostenibile. Una scelta importante che guarda a nuove occasioni di crescita del nostro territorio”.

