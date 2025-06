Ragusa e le sfide della nuova Pac

Economia

Opportunità e criticità per le aziende al centro del convegno promosso da Confagricoltura

Le sfide della nuova PAC, le opportunità e le criticità per le aziende agricole, l’esperienza nel territorio siciliano attraverso la voce delle imprese sono state al centro del convegno che si è svolto ieri a Ragusa presso il Teatro Donnafugata, “Pac: l’esperienza Siciliana“, nell’ambito del progetto CAP COM della DG AGRI, che Confagricoltura sta portando avanti in partnership con Ansa.it.

Una discussione densa di contenuti, analisi tecniche e spunti operativi, ma anche un momento di confronto corale e orizzontale tra imprenditori, tecnici e rappresentanti delle Istituzioni su un tema di importanza strategica per il futuro dell’agricoltura siciliana.

Il Presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè, nel suo intervento introduttivo ha sottolineato che la nuova PAC 2023-2027 rappresenta un’opportunità cruciale per l’agricoltura siciliana, che deve affrontare sfide strutturali come la frammentazione aziendale e le criticità infrastrutturali. Il prof. Biagio Pecorino, professore di Economia agraria all’Università degli Studi di Catania, con la sua illuminante relazione, ha condiviso dati che fotografano una situazione caratterizzata da luci e ombre, ma soprattutto di opportunità e sfide da cogliere nella delicata fase di passaggio al PSR al PSP.

Gli imprenditori Franco Gurrieri (La Mediterranea fiori) e Maria Elizabeth Modica (Azienda agricola Modica) hanno evidenziato le criticità legate alle lentezze e alle lungaggini burocratiche, nonché ai grossi limiti infrastrutturali e alle difficoltà per l’approvvigionamento idrico del territorio regionale, che frenano l’azione di chi vuole investire nell’innovazione dell’agricoltura siciliana. Molto apprezzato e puntuale l’intervento di Giorgio Carpenzano, Capo dell’Ispettorato Agrario di Ragusa. Nelle sue conclusioni, il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, ha ribadito l’impegno di Confagricoltura nell’accompagnare le imprese nell’accesso alle nuove misure, promuovendo aggregazione e innovazione per rendere l’agricoltura siciliana più competitiva sui mercati internazionali.