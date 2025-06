Ragusa e le tariffe Tari, Firrinciel (m5S): “Ci abbiamo provato fino all’ultimo per garantirne la riduzione, ma con questa maggioranza non c’è stato verso”

Attualità

L'analisi dell'andamento dell'ultima seduta del consiglio comunale da parte dell'esponente pentastellato

“Tariffe Tari, ci abbiamo provato fino all’ultimo, con i colleghi di minoranza, a cercare di recuperare uno sconto del 5% per i nostri concittadini, quello che ritenevamo potesse essere il giusto riconoscimento alla diligenza con cui i ragusani pagano il dovuto ma anche per il sapiente lavoro di differenziata svolto con sollecitudine dalla collettività. Ci abbiamo provato, abbiamo emendato ma, ancora una volta, ci siamo scontrati con il muro eretto dalla maggioranza, caratterizzato da un parere tecnico avverso che tuttavia la politica avrebbe potuto ribaltare”.