Ragusa e le visite alla Madonna di Lourdes, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria giubilare

Società

Lo ha decreto il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, dopo avere ottenuto l'approvazione della Penitenzieria apostolica

Dall’11 al 26 febbraio, in occasione della devozione delle visite alla Madonna di Lourdes, sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria giubilare. Lo ha decretato il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Penitenzieria Apostolica. L’indulgenza, secondo le modalità già disposte in occasione del Giubileo diocesano per i 75 anni dell’elevazione di Ragusa a Diocesi, potrà essere ottenuta dai fedeli che parteciperanno alle celebrazioni previste nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ragusa. La devozione delle visite alla Madonna di Lourdes è molto sentita e ogni anno richiama tanti fedeli nella piccola chiesa dedicata a San Michele.

