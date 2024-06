Ragusa e l’emergenza demenze, un convegno ha fatto il punto della situazione

Attualità

Gli esperti del settore a confronto alla sala Avis, Savà: "Attuare il modello della prescrizione sociale"

Ogni tre secondi nel mondo una persona viene diagnosticata con demenze. Il farmaco non può essere la risorsa. Occorrono altri modelli terapeutici che vadano oltre. E’ quanto emerso questa mattina in occasione del convegno “Oltre la terapia. Trattamenti non farmacologici nella demenza”, promosso nella sala Avis di Ragusa da Chiara Savà, coordinatrice del centro diurno “Così come sei”, educatrice professionale, musicoterapeuta, counsellor professionista e tecnico del comportamento Aba.