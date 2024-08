Ragusa e l’evento in contemporanea al castello di Donnafugata, montano le polemiche

Attualità

Il consigliere Firrincieli: "Anche in questo caso il sindaco ha dato dimostrazione che c'è grande incompetenza sul fronte turistico e dell'intrattenimento perché si ostina a trattenere deleghe che hanno bisogno di essere curate"

“Abbiamo preso atto della pesante manifestazione di rammarico da parte dell’organizzatore del Donnafugata Film Festival a proposito della contemporaneità con un altro evento tenutosi sempre al castello che di fatto ha visto una contrapposizione tra eventi calpestatisi a vicenda. La mancanza di competenza da parte di chi avrebbe dovuto evitare tutto ciò, e quindi inevitabilmente in capo al sindaco che ha la delega al Turismo e allo Spettacolo con ricadute che, come annotiamo, sono fin troppo negative, è alquanto evidente”. E’ quanto afferma il consigliere comunale dei Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, a proposito dell’episodio verificatosi nella serata di sabato scorso.