Ragusa e l’incendio al Bon, locale posto sotto sequestro

Cronaca

La magistratura ha avviato le indagini per capire che cosa è accaduto. Anche se sembrano esserci pochi dubbi in proposito

Come era facilmente intuibile, il Bon è stato posto sotto sequestro per consentire ai vigili del fuoco e alla polizia di espletare le proprie indagini. Dunque, saranno gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine a stabilire che cosa esattamente sia accaduto e le eventuali responsabilità in merito all’incendio che ha devastato la scorsa notte il ristorante che sorge nella zona industriale di Ragusa. a disporre il sequestro della struttura è stato il sostituto procuratore di turno Marco Rota.

Pochi dubbi su cosa abbia innescato l’incendio e messo in pericolo gli avventori che affollavano il locale. Una festa in corso, un dj e la gente in piedi con scintillanti in mano. Una di queste avrebbe innescato le fiamme su un lampadario di stoffa. In un attimo l’incendio è divampato attecchendo altre superfici. Sono 14 le persone ad aver subito lievi ustioni e intossicamento da fumo: sono state trattate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.