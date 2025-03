Ragusa e l’iniziativa sul decoro in centro, il consigliere Podimani formalizza richiesta di accesso agli atti

Attualità

"Vorremmo avere qualche numero su questo provvedimento che è stato annunciato giusto un anno fa. Che riscontri ci sono stati?"

Il consigliere comunale del Pd di Ragusa, Giuseppe Podimani (nella foto), ha presentato una richiesta di accesso agli atti, trasmessa al sindaco, all’assessore al ramo, al presidente del civico consesso e al segretario generale, con riferimento all’avviso pubblico volto a ridare decoro al centro storico della città capoluogo, iniziando dalla rimozione di ogni genere di impianto pubblicitario di esercizi commerciali non più attivi, nel cui novero ricadono insegne a bandiera o parallele ai prospetti, totem, impianti luminosi obsoleti, targhe da studio e ufficio non più attivi, vetrofanie, bacheche e qualsiasi altro mezzo pubblicitario.