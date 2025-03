Ragusa e l’inizio della Quaresima, il vescovo La Placa: “Siate seminatori di speranza”

Attualità

Domani alle 19 in cattedrale il solenne pontificale con il rito dell'imposizione delle Ceneri

Con il Mercoledì delle Ceneri ha inizio domani la Quaresima. Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa (nella foto), presiederà alle 19, nella cattedrale di San Giovanni Battista, il solenne pontificale con rito dell’imposizione delle Ceneri.

In occasione della Quaresima 2025, attraverso il suo messaggio, il vescovo invita tutti a essere «seminatori di speranza» ricordandoci che questi quaranta giorni rappresentano un periodo di grazia e di speranza, «non un tempo vuoto da riempire con osservanze e pratiche puramente esteriori ma un cammino di speranza sulle orme del Cristo risorto». E proprio la speranza è la «forza che ci sostiene soprattutto nei momenti più difficili e duri della vita». Il Vescovo esorta, riprendendo anche gli insegnamenti di Papa Francesco, a non permettere «a niente e a nessuno di rubarci la speranza. Anzi, diveniamo noi stessi “seminatori di speranza”, spargendo con larghezza semi di bontà, di bellezza e di giustizia nei solchi della nostra vita e della vita delle nostre comunità».