Ragusa e l’intelligenza artificiale per commercialisti

Attualità

Domani nella sede di via Martoglio un incontro formativo rivolto all'evoluzione digitale per i professionisti

E’ in programma domani, mercoledì 26 marzo, un incontro formativo promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella sala conferenze Di Blasi della sede di via Martoglio a Ragusa. Prenderà il via alle 15,30 e avrà per tema “L’intelligenza artificiale per commercialisti”. Dopo i saluti iniziali del presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli (nella foto), interverranno Simone Brancozzi, docente alla Liuc business school Carlo Cattaneo di Castellanza e direttore scientifico responsabile di tutti i progetti AI della Leonida consulting srl, e Francesco Rundo, docente all’Università di Catania.