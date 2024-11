Ragusa e lo smaltimento di pneumatici usati, incontro alla Cna

Attualità

Sul tappeto una serie di problematiche ancora irrisolte per il settore

Proficuo incontro, nella sede territoriale della Cna di Ragusa, con le imprese operanti a livello provinciale nel settore della riparazione degli pneumatici. All’incontro erano presenti, in collegamento online, il presidente regionale Cna della categoria Giuseppe Calì, il responsabile Cna regionale Servizi alla comunità Francesco Cuccia, oltre, in presenza, al presidente territoriale Cna della categoria Francesco Raniolo e al responsabile Cna territoriale del mestiere Roberto Bordonaro (nella foto da sinistra Bordonaro e Raniolo). Hanno partecipato i rappresentanti delle imprese artigiane del settore. In primo piano la problematica dello smaltimento degli pneumatici usati, il cosiddetto Pfu con riferimento soprattutto al fatto che ci sono dei ritardi da parte dei consorzi abilitati al ritiro degli stessi, ritardi che creano disagi per le imprese costrette a lasciare presso il proprio opificio a volte cataste di pneumatici che limitano il normale svolgimento dell’attività.