Ragusa e lo spaccio in centro storico, arrestate tre persone

Cronaca

Rinvenuti 3 chili di sostanze stupefacenti di ogni tipo

I carabinieri della Stazione di Ragusa principale e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre persone, un 33enne pregiudicato italiano e due 24enni tunisini, uno dei quali irregolare nel territorio dello Stato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° aprile, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari operanti hanno eseguito una perquisizione all’interno di un’abitazione del centro storico, ove numerose segnalazioni nei giorni precedenti avevano indicato un cospicuo via vai di persone.