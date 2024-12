Ragusa e lo speciale regalo sotto l’albero di Natale, i consiglieri Caruso e Zagami: “Quasi cinque milioni di euro per la riqualificazione della zona industriale”

Attualità

"Risultato ottenuto grazie all'interessamento dell'on. Abbate"

“Uno speciale regalo di Natale sotto l’albero quello che è stato fatto trovare alla città di Ragusa dall’on. Ignazio Abbate, presidente della I commissione Affari istituzionali all’Ars, nell’ambito dei cinquanta milioni di euro facenti parte della programmazione dei fondi strutturali che l’assessorato regionale alle Attività produttive ha stanziato per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle zone industriali”. Lo sottolineano i consiglieri comunali Rossana Caruso e Sebastiano Zagami (nella foto) che spiegano come “alla nostra città, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell’agglomerato industriale accesso insediamenti zona est sono stati destinati fondi pari a 4.975.000 euro. Sono risorse economiche ingenti che consentiranno di sistemare, una volta per tutte, alcune anomalie agli assi viari dell’area in questione, facendo sì che la stessa risulti più funzionale e in grado di rispondere alle sempre più crescenti esigenze del sistema produttivo locale. Un ringraziamento, dunque – aggiungono i consiglieri – al presidente Schifani e all’assessore regionale Tamajo per l’attenzione avuta nei confronti della nostra città, ma soprattutto all’on. Abbate perché, ancora una volta, ha dato dimostrazione di che cosa significhi fare politica nell’interesse del territorio”.

