Ragusa e l’odissea di un malato oncologico

Attualità

La nuova denuncia del comitato civico Art. 32

Il signor Ettore è un malato oncologico ed è stato sottoposto ad intervento lo scorso ottobre. Il 30 luglio, dopo aver completato radio e chemio terapia, il medico prescrive una colonscopia per evitare complicanze e prevenire aggravamenti. Da rilevare che il paziente è stato classificato con il codice 048 (malato oncologico) di durata illimitata. Alla richiesta di prenotazione (prevista dal medico entro 60 giorni) l’Asp risponde fissando l’esame dopo 16 mesi. A fronte di questo abuso il paziente ricorre al cosiddetto “percorso di tutela” previsto dalla legge.