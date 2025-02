Ragusa, è promozione turistica continua

Attualità

Dopo Monaco, il sindaco annuncia le fiere a cui il Comune sarà presente

Continua la promozione turistica della città di Ragusa. “Con una grande e suggestiva immagine, Ragusa fa bella mostra di sé alla Free, fiera turistica di Monaco di Baviera” lo dice il sindaco, Peppe Cassì, che aggiunge: “Dopo l’importante visibilità alla Bit di Milano, in cui abbiamo presentato la mostra gli “Egizi e i doni del Nilo” che accoglieremo dal 13 aprile, continua la promozione del nostro territorio nelle maggiori fiere di settore. Oltre a Monaco di Baviera, Ragusa sarà protagonista della promozione congiunta realizzata da alcuni Comuni del Sud-Est siciliano anche a Parigi, Aichi (Giappone), Rio de Janeiro, Montreal, Utrecht, Stoccarda, Bruxelles, Chicago, rinnovando la nostra presenza nelle principali fiere europee e andando a rappresentare la Sicilia in appuntamenti extraeuropei. A questo corposo calendario si aggiungeranno gli eventi fieristici in cui Ragusa sarà presente con il Gal Terra Barocca e quelli in cui andrà in autonomia con spazi e viabilità proprie, completando un programma di promozione fieristica che ha pochi precedenti nella nostra storia”.

