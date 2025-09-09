Sport
Ragusa e quell’intenso fine settimana dedicato allo sport
Dal 20 al 22 settembre tre importanti appuntamenti a caratterizzare il calendario
Dal 20 al 22 settembre Ragusa vivrà un intenso fine settimana dedicato allo sport, proprio nei giorni in cui sarà presente la Commissione di Valutazione per la candidatura della città a Città Europea dello Sport 2027.
Saranno tre gli appuntamenti che caratterizzeranno il calendario:
– la 3ª edizione della Granfondo Città di Ragusa, ormai consolidata manifestazione ciclistica;
– la prima edizione di “Fischio d’Inizio”, una grande festa di “in bocca al lupo” a tutte le squadre, atleti e atlete della città per i loro campionati e sfide ufficiali
– la partecipazione, per il secondo anno consecutivo, allo “Sport City Day”, giornata nazionale promossa dalla Fondazione SportCity che vedrà Ragusa tra le oltre 100 città coinvolte. In diversi punti del centro storico, contestualmente alla Granfondo, cittadini e visitatori potranno cimentarsi in varie discipline sportive e usufruire di controlli gratuiti sullo stato di salute.
Per illustrare il programma, i dettagli degli eventi e le modalità della visita della Commissione, è in programma un evento pubblico di presentazione sabato 13 settembre prossimo alle ore 11.30 presso la Sala Conferenze della Zona Artigianale in via on.le Corrado Diquattro a Ragusa.
È previsto l’intervento del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore allo Sport Simone Digrandi (nella foto), degli organizzatori degli eventi alla presenza dei vari partner e di Fabio Pagliara, presidente nazionale Fondazione SportCity.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA