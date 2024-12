Ragusa e Santa Croce, iniziati i festeggiamenti in onore di Santa Barbara

Attualità

Numerose le attività programmate in onore della santa patrona dei vigili del fuoco

Quest’anno i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, hanno portato i Vigili del Fuoco nel cuore della città, a contatto con le persone e la vita sociale e presso la sede del distaccamento Volontario Vigili del fuoco di Santa Croce Camerina.

Sono stati infatti programmati due momenti prima della celebrazione del 4 dicembre: il giorno 1 dicembre si è svolto un Torneo di Volley intitolato a “Ciccio Vitale” presso l’impianto Sportivo “Pappalardo” in Via Aldo Moro a Ragusa che ha coinvolto personale dei vigili del fuoco di ogni ordine e grado oltre che parenti, amici, e semplici cittadini; il giorno 3 dicembre è stata realizzata una attività ludica-formativa “Da grande farò il Pompiere” con i ragazzi della V classe dell’I.”Psaumide Camarinense” (nella foto) presso il distaccamento Volontari Vigili del fuoco di Santa Croce Camerina con la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile; oggi le celebrazioni in onore della Santa Patrona hanno avuto come prologo al cambio turno operativo delle squadre di soccorso alle 8:00 la visita del comandante provinciale Augusto Alessio Fonti presso il monumento di Santa Barbara ai caduti per la deposizione di una corona di fiori.

