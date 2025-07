Ragusa, è vertenza al Corfilac: il personale chiede il cambio del contratto

Lavoro

Le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale

Si apre una fase delicata al Corfilac (Consorzio ricerca filiera lattiero-casearia e dell’agroalimentare), dove le organizzazioni sindacali Flai Cgil, Uil Fpl e Csa hanno proclamato lo stato di agitazione del personale. Alla base, il mancato avvio di un confronto sul passaggio dal contratto locale oggi in vigore a un contratto nazionale, ritenuto più adeguato alle finalità dell’ente.I sindacati chiedono l’avvio delle cosiddette “procedure di confluenza” verso il Ccnl “Istruzione e Ricerca”, un contratto che – spiegano – si adatta alle attività del Corfilac e ai profili professionali già presenti. Il contratto attuale, definito “anomalo” e “non più sostenibile”, risale a una contrattazione locale avvenuta vent’anni fa e, secondo i rappresentanti dei lavoratori, ha creato un impasse. «In due decenni – scrivono – i lavoratori non hanno avuto accesso né ad aumenti economici, né a scatti di anzianità o progressioni di carriera».