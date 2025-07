Ragusa e Vittoria, la polizia esegue due ordini di carcerazione

Cronaca

In manette un nigeriano di 40 anni e un vittoriese di 59 anni

La polizia di Stato ha dato esecuzione a due provvedimenti di carcerazione emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti condannati in via definitiva.

In particolare, la Squadra mobile, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 40 anni, resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della propria convivente. L’uomo è stato condannato a scontare una pena di 5 anni di reclusione.

Altro ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, è stato eseguito dal commissariato di Ps nei confronti di un cittadino vittoriese di 59 anni, riconosciuto colpevole di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, condannato ad espiare una pena complessiva di 2 anni e 5 mesi di reclusione.