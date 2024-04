Ragusa, ecco il programma del 25 aprile

Attualità

Tutto pronto, a Ragusa, per le celebrazioni del 79esimo Anniversario della Liberazione. In concomitanza con la cerimonia celebrativa presieduta a Roma dal presidente della Repubblica, si terrà nel Comune capoluogo la tradizionale manifestazione organizzata in collaborazione con il Comune di Ragusa. Alle 10,00 formazione del corteo in piazza Gramsci che successivamente muoverà per la deposizione delle corone presso la stele all’Unità d’Italia, lapide al Tenente Lena, lapide ai caduti, lapide ai braccianti agricoli, monumento ai Caduti in guerra.