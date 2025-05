Ragusa, ecco la “Partita del cuore”

Attualità

Il consigliere Firrincieli: "Un appuntamento, promosso dagli studenti della nostra città, da non perdere". Sabato pomeriggio allo stadio Aldo Campo

“Non è un mistero che sono presidente del consiglio di istituto del liceo scientifico Enrico Fermi e quando gli studenti e i loro rappresentanti mi hanno parlato del proposito di organizzare una partita del cuore, d’intesa con i colleghi dell’istituto Besta, ho subito accolto il progetto e l’ho prontamente rigirato all’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, che si è immediatamente messo a disposizione, provvedendo a tutto ciò che è necessario per eventi di questo tipo, comprese le autorizzazioni”. Lo dice il consigliere comunale Sergio Firrincieli a proposito della partita del cuore che, sotto il segno della solidarietà, è in programma per sabato 24 maggio alle 16,30, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, a ingresso gratuito e con la partecipazione del dj set Simone Di Stefano. “In corso d’opera – ancora Firrincieli – si sono aggiunti anche gli studenti del Vico-Umberto I-Gagliardi e davvero l’evento si è trasformato in un percorso che celebra al meglio l’inclusività”. Partner dell’iniziativa anche l’associazione Aiad che sarà presente con un proprio banchetto in cui tutti i ragazzi maggiorenni potranno effettuare uno screening glicemico.