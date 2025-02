Ragusa, Enjoy barocco alla fiera Free di Monaco

Attualità

Continua l'azione di promozione della destinazione turistica unica

La fiera F.re.e, la più grande manifestazione del sud della Germania dedicata al turismo e al tempo libero, ha visto la partecipazione attiva del GAL Terra Barocca, con una vetrina esclusiva per la destinazione turistica Enjoy Barocco. Un’ottima opportunità per promuovere uno dei territori più affascinanti e ricchi di cultura del sud Italia, che abbraccia i comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina. In questo contesto internazionale, Enjoy Barocco ha presentato il suo nuovo layout grafico, pensato per catturare l’attenzione di tour operator e visitatori con una proposta visiva fresca, innovativa e capace di trasmettere la bellezza e la ricchezza del territorio, come ribadito dal destination manager Christian Del Bono e da Simone Tumino della segreteria del GAL. Non solo immagini mozzafiato, ma anche un viaggio sensoriale, con prodotti tipici del territorio che hanno deliziato i presenti: dal pregiato Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG alla storica Cioccolata di Modica IGP, alla favetta soffiata, leccornia della Fava Cottoia di Modica, senza dimenticare altre eccellenze gastronomiche che rappresentano il cuore pulsante della tradizione siciliana. Nel caso di Monaco si trattava di una fiera destinata più ai potenziali visitatori che vogliono programmare un viaggio in Sicilia e l’obiettivo è stato quello di far inserire la destinazione Enjoy Barocco tra le preferenze di viaggio, una meta da non perdere.