Ragusa, ennesima aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II

Cronaca

Feriti una guardia giurata e un medico. Sul posto i carabinieri. In escandescenza un paziente con problemi psichici

Ennesima aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un paziente con problemi psichici è andato in escandescenza. E’ intervenuta una guardia giurata che è stata strattonata e spinta contro un lavabo, circostanza che le ha causato un trauma ad un braccio. Aggredito anche il medico di turno del pronto soccorso, colpito con una testata al volto e ferito al naso. Sul posto in supporto i carabinieri. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio. Il soggetto, una persona gravemente malata di patologia psichiatrica, da molto tempo, è noto alle forze dell’ordine ed è stato trattenuto per un Tso.

