Ragusa, ennesimo malfunzionamento dei servizi telematici Entratel: la protesta di Anc

Economia

Il presidente Paolino: "Gli studi dei commercialisti e degli esperti contabili, ancora una volta, non sono messi nella condizione di adempiere ai propri compiti"

“In questi giorni abbiamo assistito a scarti del Mod. F24, con motivazione “Squadratura contabile sezione erario”, eseguiti a fine mese. È l’ennesimo malfunzionamento, in un brevissimo spazio temporale, che ci troviamo a dover denunciare con riferimento ai servizi telematici Entratel”. E’ quanto sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), facendo tra l’altro riferimento a quanto accaduto in questi ultimi giorni anche nell’area iblea.