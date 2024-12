Attualità

"Ci affiancheremo agli enti locali per pianificare strumenti che consentano di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei centri storici"

Ragusa entra a far parte del direttivo dell’Ancsa. Lo rende noto l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri. “Ragusa entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici – sottolinea Gurrieri – Gli enti comunali componenti del Direttivo sono: Bergamo, Bologna, Parma, Livorno, Ragusa e Gubbio. Il consiglio è inoltre composto da docenti e professionisti massimi esperti in materia di pianificazione urbanistica e sociale delle città. L’assemblea dei soci ha rinnovato le cariche per il triennio 2024/2026 eleggendo il nuovo presidente, il professor Stefano Storchi, docente di “Recupero e riqualificazione urbana” presso il Politecnico di Milano, poi presso l’Università degli Studi di Parma. L’assemblea ha anche eletto quale presidente onorario il Professor Franco Mancuso, già docente di Progettazione Urbanistica all’Università Iuav di Venezia”.