Ragusa, entra nel vivo la campagna referendaria promossa dalla Cgil

Attualità

In previsione l'organizzazione di una serie di eventi informativi e di sensibilizzazione su tutto il territorio provinciale

È entrata nel vivo la campagna referendaria nella provincia di Ragusa, con la costituzione di numerosi comitati referendari in diversi comuni, tra cui Ragusa, Modica, Ispica, Scicli, Pozzallo e Comiso. Nei prossimi giorni, altri comitati saranno attivati in tutti i comuni della provincia per garantire una capillare diffusione delle informazioni e favorire la partecipazione dei cittadini.

L’8 e il 9 giugno si voterà su temi cruciali legati al mondo del lavoro, con l’obiettivo di ottenere condizioni più dignitose, meno precarie e più sicure, oltre a riaffermare diritti fondamentali della cittadinanza. Il referendum rappresenta uno strumento di democrazia diretta, il più alto momento di partecipazione civica, in cui i cittadini hanno il potere di decidere se abrogare norme che negli ultimi anni hanno limitato o cancellato importanti diritti.