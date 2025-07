Ragusa, entra nel vivo la stagione a mare dell’Anffas onlus

Società

Momenti significativi a Marina dei ragazzi speciali con il supporto di animatori ed educatrici

E’ entrata nel vivo la stagione estiva dell’Anffas onlus Ragusa. Ogni volta che l’intero gruppo dei ragazzi speciali si sposta a Marina, lungo un tratto della spiaggia libera, la stessa si anima di una particolare effervescenza. Chiedere per riscontro ai numerosi bambini che hanno partecipato alle iniziative ricreative con i ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa e che ne sono rimasti entusiasti. Si è registrata una tale compenetrazione tra le parti, da aver fatto diventare questo momento come uno dei must dell’estate. Un modo speciale di presentarsi e di proporsi alla comunità cittadina, per l’associazione che è stato molto apprezzato, come chiarisce anche la direttrice di Anffas onlus Ragusa.