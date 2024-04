Ragusa, erano accusati di avere causato la morte di un 62enne comisano: assolti tre medici specialisti

Attualità

Il fatto si era verificato nel febbraio del 2017 dopo una serie di ricoveri e cure iniziati il mese prima

Tre medici specialisti, due uomini ed una donna, sono stati assolti dall’accusa di omicidio colposo con formula piena perché il fatto non sussiste. Erano accusati di avere causato, in cooperazione tra loro, per negligenza, imprudenza ed imperizia professionale, la morte di un comisano di 62 anni avvenuta a Scicli il 17 febbraio 2017, dopo una serie di ricoveri e cure iniziati il 15 gennaio dello stesso anno a Vittoria e proseguite a Ragusa e Comiso. Il pm Concetta Vindigni (nella foto il Tribunale di Ragusa) aveva chiesto la condanna di un medico a 3 anni di reclusione, a 2 anni per un secondo professionista e l’assoluzione per il terzo. Il primo è stato difeso dall’avvocato Santino Garufi, gli altri dagli avvocati Carmelo e Cristina Di Paola e Giuseppe Russotto. La mamma, la sorella ed il cognato del comisano deceduto si sono costituiti parte civile con l’avvocato Cecilia Puglisi del Foro di Catania. Le motivazioni della sentenza saranno depositate dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Gemma Occhipinti, entro 30 giorni.

