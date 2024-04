Ragusa, esitato il piano di spesa 2022 della legge su Ibla

Attualità

Tutte le decisioni prese dalla commissione Risanamento centri storici

“Riqualificazione della “strada del cimitero” come strategico collegamento per Ibla, incentivi per la residenzialità dei giovani in centro, restauro del patrimonio a cominciare da quello religioso, segnaletica, manutenzioni e decoro, incentivi economici per le imprese. Dopo aver insediato – afferma il sindaco Peppe Cassì – la nuova Commissione centri storici (che si riunisce con frequente costanza), atteso l’aggiornamento del prezziario e ricevuto conferme sull’ampliamento della nostra offerta universitaria, ieri è stato esitato il Piano spesa 2022 della legge regionale 61/81, la cosiddetta “legge su Ibla”. Ringrazio la Commissione Centri storici per l’approvazione unanime e tutto il personale degli uffici, che per mesi si è dedicato agli studi di fattibilità: è stato concretizzato un lavoro che va a vantaggio di Ibla, del Centro e quindi di tutta Ragusa”.