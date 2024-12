Ragusa, evade i domiciliari: denunciato albanese

Cronaca

I controlli degli agenti della Volante in centro storico

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà un cittadino albanese residente a Ragusa, di 26 anni, ritenuto responsabile del delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi, nel corso del pomeriggio, allorquando gli agenti della Squadra Volante, durante i routinari servizi di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione del ventiseienne, ubicata nel centro storico di Ragusa ed hanno accertato che lo stesso non era in casa negli orari imposti dalla legge in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per dei reati commessi.

