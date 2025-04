Ragusa, evento speciale in occasione della “Giornata nazionale dell’ascolto dei minori”

Attualità

L'appuntamento è promosso dalla fondazione San Giovanni Battista e si terrà domani al centro commerciale culturale

A Ragusa la fondazione San Giovanni Battista in collaborazione con Terre des Hommes organizza un evento speciale dedicato all’ascolto autentico dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Si tratta della prima “Giornata nazionale dell’ascolto dei minori”. La giornata, istituita dal Governo ha l’intento di informare e di sensibilizzare sul tema dell’ascolto della persona minore di età, quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

L’appuntamento ragusano è per le 17 del 9 aprile al Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di via Matteotti 61.

“Si tratta – specifica Renato Meli (nella foto), presidente della Fondazione – di un’occasione preziosa per riflettere insieme sull’importanza dell’ascolto come strumento per educare, crescere, curare, comunicare e proteggere. Abbiamo pensato a due momenti tematici con testimonianze, esperienze e buone pratiche da parte di enti e associazioni. Siamo concordi nel credere che affinché il diritto all’ascolto sia garantito si debba mettere in atto un lavoro di insieme”.