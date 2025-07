Ragusa, ex scalo merci: il brutto anatroccolo diventa cigno

Attualità

Giovedì alle 19 la cerimonia d'inaugurazione

“Uno spazio vuoto, brullo e abbandonato – afferma il sindaco Peppe Cassì – diventato giardino per metà e per l’altra metà il nuovo terminal dei bus, un ulteriore incentivo a utilizzare i mezzi pubblici che qui avranno “una casa” più comoda, funzionale, centrale. Verde e funzioni: i primi stimoli affinché i ragusani si riapproprino di questo luogo, a cominciare degli abitanti del quartiere. Per questo abbiamo voluto trasformare il momento istituzionale di inaugurazione di questo spazio in una piccola festa di quartiere, affinché chi vive in zona Sacra Famiglia, ma anche in via Carducci, via Archimede, Piazza Vann’Antò, Piazza Stazione e Piazza Libertà, esca di casa, scenda dai condomini e cominci a prendere dimestichezza con questo luogo. L’appuntamento è per giovedì 31 alle 19.00, sulla nuova terrazza di via Scalo Merci”.

“Quello che sembrava un sogno lontano – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – diventa realtà: Ragusa ha un nuovo terminal degno della città che siamo, con tutti i servizi e i confort. Ma è tutta questa zona a essere “ricucita” da questo intervento, guadagnando nuovi spazi di socializzazione. Dopo il giardino, ecco la grande terrazza di via Scalo Merci, una piazza parzialmente coperta a disposizione di chi vive questa zona. Con la realizzazione del sottopasso a cura di Rfi che collegherà il terminal dei bus alla stazione dei treni, con l’affidamento delle aree commerciali a cura dello Sviluppo economico, sempre più quest’area diventerà baricentrica, generando nuove opportunità”.