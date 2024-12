Ragusa, fa il “saluto romano: 45enne condannato a due mesi di reclusione

Attualità

Aveva partecipato a una manifestazione di Casapound organizzata per commemorare Sergio Ramelli

Un siracusano di 45 anni è stato condannato a due mesi di reclusione e 100 euro di multa con la sospensione condizionale per il “saluto romano”. L’imputato è stato condannato dal Gup del Tribunale, Eleonora Schininà, al termine del processo con il rito abbreviato. L’aretuseo dovrà risarcire la parte civile in separata sede oltre a pagare le spese sostenute dalla stessa pari a 2.500 euro. L’uomo è finito sotto processo “perché insieme ad altri, per i quali si procede separatamente, durante la manifestazione pubblica del movimento politico denominato Casapound Italia, organizzata per commemorare Sergio Ramelli, compivano a Ragusa una manifestazione esteriore propria di organizzazioni o gruppi inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale etnico, consistita nel cosiddetto ‘saluto romano’ e nella chiamata del presente”.

