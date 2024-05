Ragusa, false residenze per cittadini nordafricani: ecco gli arrestati (video)

Cronaca

L'indagine è stata condotta dalla squadra Mobile. Coinvolti anche due agenti della polizia locale

False residenze per cittadini nordafricani a fronte del pagamento di ingenti somme di danaro. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia di Stato a Ragusa c’era un gruppo di persone – accusato a vario titolo di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza sul territorio nazionale di soggetti extracomunitari – che offriva agli stranieri, prevalentemente di nazionalità tunisina, una serie di abitazioni nel centro storico della città da utilizzare al solo scopo di fare ottenere loro la residenza anagrafica, fondamentale per la presentazione delle istanze di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o anche di ricongiungimento familiare. Secondo l’accusa per mettere a segno il disegno criminoso il gruppo si avvaleva di due agenti di polizia locale che erano incaricati della verifica delle nuove residenze. Ieri mattina tre dei destinatari delle misure cautelari di cui una donna, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, un’altra donna è stata raggiunta dalla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Ragusa mentre per due agenti di polizia locale è scattata la sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (nel video sotto gli arrestati).