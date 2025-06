Ragusa, Fdi a muso duro sulle politiche dello Sviluppo economico adottate dal Comune: “Serve una riflessione sull’operato dell’assessore Massari”

Politica

Il coordinatore cittadino Luca Poidomani non fa sconti sull'attività portata avanti

“La questione del catamarano che collega Malta a Marina di Ragusa, sollevata in queste ore dai consiglieri comunali Gaetano Mauro e Rossana Caruso, rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di una gestione delle politiche economiche cittadine che si sta rivelando priva di visione, coordinamento e risultati tangibili”. Lo dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani (nella foto), che precisa il senso della propria affermazione che si ricollega, appunto, con lo sviluppo economico. “L’ennesima dimostrazione – aggiunge Poidomani – arriva dal bando “Io sto a Ragusa”, nato anni fa con l’intento di rilanciare il centro storico. È stato nuovamente rifinanziato con appena 8.000 euro totali: una cifra che ricorda più un fondo cassa condominiale che un serio strumento di politica economica. Non stupisce, quindi, che le attività che ne abbiano effettivamente usufruito siano appena tre. L’assessore Massari non ha ancora compreso che una somma così irrisoria, già debole in origine, oggi risulta del tutto inefficace se non affiancata da incentivi fiscali o misure strutturali a sostegno di chi decide – con grande coraggio – di investire nel nostro centro storico. E, cosa ancor più grave, non ha ritenuto opportuno, in qualità di assessore, chiedere un aggiornamento degli importi o una revisione complessiva del bando, nonostante gli evidenti segnali di fallimento. Ma evidentemente, nella sua visione, basta l’annuncio, basta un titolo ambizioso per far finta di parlare di sviluppo. Che parlare dell’operato dell’assessore fosse come sparare sulla Croce Rossa lo sapevamo già. Ma – sia detto con ironia – c’è chi sembra cercarsela. La difesa del suo operato, di cui nessuno si è realmente accorto in questi due anni di amministrazione Cassì, appare indecorosa e sterile”.